Friuli-Venezia Giulia, Roberti “Il Day Summer Camp dell’Inter rafforza l’offerta sportiva di Trieste”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Con il Day Summer Camp dell’Inter, Trieste arricchisce l’offerta formativa estiva dedicata ai giovani e giovanissimi. Un appuntamento prestigioso che si inserisce in un ampio ventaglio di proposte che non riguardano solo il calcio, ma abbraccia tutti gli sport e che coinvolgono centinaia di ragazze e ragazzi. In questo senso, sono tante le associazioni attive sul territorio, a conferma della vocazione della città per ogni disciplina sportiva”. Questo il commento dell’assessore regionale alle Autonomie Locali del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, presente oggi alla giornata inaugurale del Day Summer Camp dell’Inter promosso da Matteo Medani con la collaborazione della Regione.

L’iniziativa in questi giorni vedrà coinvolti 38 atleti sul rettangolo verde di San Giovanni, seguiti dai tecnici del settore giovanile del club nerazzurro. “Oltre al prestigio, dato dalla presenza dello staff di uno dei club più blasonati a livello mondiale che sicuramente arricchirà l’esperienza dei ragazzi e delle ragazze dal punto di vista tecnico, il camp si riconosce nei valori della sportività e dell’amicizia che sono alla base di ogni sport. La Regione continua ad investire e supportare iniziative di questo stampo, proprio per i riflessi positivi sulla crescita e sulla salute dei suoi piccoli partecipanti. Qui si impara a stare insieme, a condividere emozioni, godere delle vittorie, affrontare le sconfitte, socializzare e divertirsi: ci sono tutti gli ingredienti per una società sana e capace di fare squadra in armonia”. Il camp è dedicato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si protrarrà fino al prossimo 11 luglio. A seguire, la nuova edizione di Campionissimi Trieste, sempre in viale Sanzio, dal 14 al 25 luglio.

