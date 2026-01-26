Friuli Venezia Giulia, Riccardi “Master Burlo Garofolo fucina di competenze”

UDINE (ITALPRESS) – “I due master che oggi inauguriamo sono percorsi di studi importanti per molte ragioni. Innanzitutto perché si rivolgono alla componente infermieristica, che ha un ruolo strategico in quello che deve essere l’assetto organizzativo del servizio sanitario. E poi perché contribuisce ad alzare le competenze e il valore professionale del nostro capitale umano. Questo ci spinge a migliorare la qualità delle cure e, soprattutto, ci porta verso processi di trasformazione e riorganizzazione che, pur trovando ancora delle resistenze, devono proseguire: è il sistema a dover porsi a servizio delle persone, non l’opposto”. Sono i concetti espressi dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi all’inaugurazione, questa mattina, all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, dei master in Infermieristica dedicati all’area neonatale-pediatrica (undicesima edizione) e all’emergenza-urgenza (sesta edizione) in ambito infantile.

I due percorsi formativi specialistici si svolgeranno in collaborazione con l’Università di Trieste e si avvalgono di un corpo docenti di alto profilo, composto da accademici dell’Ateneo, esperti del Burlo e professionisti provenienti da realtà sanitarie nazionali e internazionali. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, la rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli, la direttrice generale del Burlo Francesca Tosolini e i professori Andrea Taddio ed Egidio Barbi, rispettivamente direttori del master in Infermieristica neonatale-pediatrica e del percorso dedicato all’emergenza-urgenza. Nel corso del suo intervento, l’assessore ha sostenuto l’importanza di integrare le competenze di alta qualità all’interno di una struttura sanitaria complessa e articolata, che necessita di evolversi in maniera radicale per adattarsi ai bisogni di salute attuali.

“È giusto che chi sceglie di dedicare il proprio tempo e le proprie energie alla cura della salute delle persone trovi degli ambienti che possano offrir loro possibilità di crescita professionale – ha aggiunto Riccardi -. Questi master specialistici rivestono in questo senso un ruolo strategico. Sono la dimostrazione che attrarre personale qualificato nel territorio è possibile se si investe non con operazioni economiche fini a sé stesse, ma puntando su modelli di servizio sanitario adeguati ai nostri tempi”.

