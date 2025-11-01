Friuli Venezia Giulia, oltre 9 milioni per incrementare la mobilità sulla rete Premoci

TRIESTE (ITALPRESS) – Ulteriori 9,4 milioni per incrementare gli investimenti sulla realizzazione di viabilità ciclabile nell’ambito del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci) che ha definito le tratte della Rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir): l’integrazione di risorse è stata stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante di concerto con l‘assessore alle Finanze Barbara Zilli.

Per effetto di questi finanziamenti l’estensione dei tratti Casarsa della Delizia-San Martino al Tagliamento-Spilimbergo della ciclovia FVG 6, già forte di 6,6 milioni, può contare su altri 6,5 milioni, mentre il completamento della nuova viabilità ciclabile nel comprensorio Carnico – secondo lotto funzionale della FVG 8 – Ciclovia della Carnia – si dota di 2,9 milioni. Quest’ultima opera rappresenta il secondo lotto funzionale dell’asse ciclabile di collegamento tra Tolmezzo e Stazione Carnia (Comune di Venzone), il quale presenta uno sviluppo complessivo di circa 9 km.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).