Nei primi 9 mesi ricavi in crescita per Aspi, 1,6 miliardi per la manutenzione e lo sviluppo della rete

ROMA (ITALPRESS) – Il cda di Autostrade per l’Italia ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre, che vede ricavi operativi pari a 3.528 milioni, in crescita di di 61 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025. Il margine operativo lordo, pari a 2.164 milioni, è in aumento di 60 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025, mentreil margine operativo è pari a 1.377 milioni e registra un decremento di 45 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025. L’utile del periodo di pertinenza del Gruppo, pari a 730 milioni, si decrementa di 132 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2025 principalmente per l’effetto netto della plusvalenza rilevata nel periodo a confronto e maggiori ammortamenti legati all’avanzamento del piano di investimenti.

Al 30 settembre il patrimonio netto di pertinenza del gruppo ammonta a 3.929 milioni, con un incremento complessivo pari a 459 milioni rispetto al saldo al 31 dicembre 2025, per effetto principalmente dell’utile del periodo per 730 milioni, parzialmente compensato per 258 milioni dai dividendi deliberati a valere sull’esercizio 2025. Nei primi nove mesi sono proseguiti i lavori di ammodernamento e potenziamento della rete con un ammontare complessivo pari a 1,6 miliardi di cui circa 1,2 miliardi di investimenti operativi e circa 0,4 miliardi per spese di manutenzione. In particolare, sono stati investiti 847 milioni per l’ammodernamento della rete, con l’avvio e la conclusione di numerosi interventi su ponti, viadotti, gallerie, barriere di sicurezza e antirumore. Nei primi 9 mesi il traffico sulla rete del Gruppo ha registrato una diminuzione dello 0,3% rispetto ai primi nove mesi del 2025. In particolare, si osservano dinamiche differenziate: il traffico leggero diminuisce dello 0,7% (veicoli a 2 assi), mentre il traffico pesante si conferma in crescita del 2,1% (veicoli a 3 o più assi).

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