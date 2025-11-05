Friuli-Venezia Giulia, Calderoli “Via libera in terza lettura alla Camera alla reintroduzione delle Province elettive”

ROMA (ITALPRESS) – “Approvato alla Camera il ddl costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia per la reintroduzione delle Province elettive, aggiungendo ai voti della maggioranza anche diversi dall’opposizione. Un segnale positivo e importante. Quella di oggi è la terza lettura, resta ora solo l’ultimo passaggio in Senato per concludere il percorso di questo provvedimento, fortemente richiesto e sollecitato dalla Regione al Parlamento. Siamo dunque alla volata finale, avanti così”. Così al termine della seduta Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

– Foto IPA Agency –

