Friuli-Venezia Giulia, Anzil “La mostra Artisti in Galleria celebra l’identità collinare”

UDINE (ITALPRESS) – “Un esempio virtuoso di alleanza tra istituzioni, associazioni culturali e realtà economiche del territorio, capace di avvicinare la cultura a un pubblico più ampio, portandola in un luogo quotidiano e di grande passaggio”. Così il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha omaggiato la mostra allestita a Martignacco “Artisti in Galleria”, una collettiva che riunisce oltre 150 artisti provenienti dai Comuni della Comunità Collinare del Friuli e dal Comune di Cassacco. L’esposizione, ospitata nello spazio espositivo del Città Fiera – piano terra, zona rosa – rientra nel progetto CollinArte e nasce dalla collaborazione tra la Comunità Collinare, City Advertising e Art Impact, con il sostegno della Regione. Il vicegovernatore ha visitato la mostra accompagnato anche dal Presidente della Comunità Collinare, Luigino Bottoni, e dalla curatrice del progetto, Elena Iuri.

“Questa esposizione valorizza le nostre identità e la creatività diffusa nei Comuni della Collinare: è un progetto che ha saputo mettere insieme gli artisti del territorio e far emergere la forza culturale della nostra comunità di frontiera” ha dichiarato Anzil, rimarcando come “iniziative di questo tipo contribuiscono a costruire legami, rafforzando il senso di appartenenza e stimolando nuove energie artistiche e sociali”. Anzil ha evidenziato anche la particolarità dello spazio espositivo scelto: “Un luogo iconico, attraversato ogni giorno da migliaia di persone: qui la cultura sorprende chi passa, lo intercetta quasi per caso e lo invita a lasciarsi rapire dal fascino dell’arte”. Il vicegovernatore ha inoltre riconosciuto la qualità dell’allestimento, capace di trasformare in poco tempo uno spazio curvo e complesso in un vero e proprio luogo d’arte. La mostra sarà ancora visitabile nei prossimi giorni negli spazi di Città Fiera e rappresenta un’opportunità unica per scoprire la vitalità culturale del territorio attraverso opere, tecniche e linguaggi diversi.

