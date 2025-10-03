Friuli-Venezia Giulia, Anzil “Avviso pubblico per contributi spettacoli dal vivo”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Gli spettacoli dal vivo sono una forma di arte di particolare importanza per una comunità: meritano un’attenzione speciale perché da un lato accentuano l’esperienza della cultura sotto il profilo emozionale, dall’altro favoriscono processi di socializzazione ad alto valore aggiunto, alzando il denominatore comune delle nostre relazioni”. Con queste parole il vicegovernatore Mario Anzil ha presentato l’avviso pubblico, deliberato oggi dalla Giunta regionale su sua proposta, che assegna contributi ad associazioni e cooperative per nuove produzioni di spettacoli dal vivo (teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) per artisti professionisti.

A disposizione ci sono 100mila euro. Il contributo va da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro e va richiesto via Pec da lunedì 6 ottobre al 7 novembre. La graduatoria per l’assegnazione dei fondi sarà poi stilata entro 90 giorni. La misura – va precisato – non riguarda le strutture amatoriali, la musica, il folklore, i soggetti teatrali beneficiari di contributi triennali, l’Ert, l’orchestra FVG, il Mittelfest e i soggetti che hanno ricevuto pari contributi nel 2024.

– Foto Regione Friuli-Venezia Giulia –

(ITALPRESS).