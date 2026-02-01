Friuli Venezia Giulia, Anzil “500 mila euro per la messa in sicurezza antincendio delle biblioteche”

UDINE (ITALPRESS) – “Garantiamo la massima tutela del nostro patrimonio librario e la sicurezza degli utenti attraverso un investimento mirato che permetterà di modernizzare i sistemi di protezione nelle nostre biblioteche”. Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale del bando per la messa in sicurezza antincendio delle strutture bibliotecarie. Il bando, che dispone di una dotazione finanziaria di 500.000 euro per il 2026, è rivolto specificamente agli enti gestori delle biblioteche appartenenti ai sistemi bibliotecari regionali e a quelle riconosciute di interesse regionale.

La misura prevede la concessione di contributi a fondo perduto, con un’intensità che può raggiungere il 100 percento della spesa ammissibile, per interventi finalizzati all’installazione, alla sostituzione o all’adeguamento di impianti antincendio a gas. L’importo del sostegno regionale potrà variare da un minimo di 10.000 euro fino a un limite massimo di 100.000 euro per ciascun intervento. Le istanze per accedere ai finanziamenti dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) al Servizio beni culturali e affari giuridici nel periodo compreso tra il 2 e il 31 marzo 2026. La procedura di assegnazione seguirà un procedimento a sportello, basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e della coerenza dei progetti con gli obiettivi di messa in sicurezza perseguiti dall’Amministrazione regionale.

