Friuli Venezia Giulia, Anzil “400 mila euro per evento ciclistico GO!4BIKE2025”

ROMA (ITALPRESS) – “La Regione intende celebrare lo sport quale strumento di integrazione tra culture e popoli. Quale occasione migliore della Capitale Europea della Cultura? Per questo motivo, sosteniamo l’organizzazione di un nuovo evento ciclistico internazionale, capace di mettere in risalto il superamento delle barriere geografiche a favore di uno sviluppo condiviso del territorio”. Il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha spiegato così gli obiettivi di GO!4BIKE2025 a cui la Giunta regionale ha destinato 400mila euro attraverso una convenzione con il Comitato regionale Fvg della Federazione Ciclistica Italiana che intende realizzare la manifestazione tra giugno e luglio prossimi.

“Grazie all’intesa con la Federazione il calendario della capitale europea della Cultura si arricchirà di competizioni sportive su due ruote e una serie di attività collaterali con percorsi pensati per esaltare la bellezza, la storia e l’identità condivisa del territorio ed uno spettacolo sportivo entusiasmante” ha sottolineato Anzil, aggiungendo che “la formula consente anche di far conoscere ai visitatori i percorsi cicloturistici tra Italia e Slovenia e le offerte enogastronomiche”.

Il programma del progetto “GO!4BIKE2025” si articola in diverse iniziative. È prevista una giornata di attività di gioco-ciclismo per i ragazzi in Piazza Transalpina – Trg Europe e una pedalata ecologica che muova i partecipanti da Gorizia a Nova Gorica, attraverso le piste ciclabili che si sviluppano in territorio transfrontaliero e ai margini del fiume Isonzo.

Sul fronte prettamente sportivo saranno organizzati i Campionati Italiani di Ciclismo con gare in linea per esordienti ed allievi maschili e femminili, per professionisti ed Elite, oltre alle gare a cronometro per allievi, juniores, Under23 e professionisti maschili e femminili. Completa il programma una conferenza di approfondimento sul tema della sicurezza stradale.

-Foto regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).