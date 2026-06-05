Friuli Venezia Giulia, Amirante “La Regione anticipa le politiche europee sull’abitare”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Riteniamo di essere al passo con le esigenze del territorio e di quelle che sono e saranno le politiche europee, avendo affrontato il tema dell’abitare già lo scorso anno con la legge 8 del 2025 e, quest’anno, con il provvedimento sulla componente pubblica del social housing”. Così oggi a Trieste l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante durante alla conferenza “From West to East: Building a brighter housing future”.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta – dopo aver ringraziato Housing Europe, Federcasa, ATER Trieste e tutti i relatori internazionali che hanno scelto Trieste come luogo di confronto su una delle grandi sfide europee dei prossimi anni – la Regione crede fermamente nella necessità di lavorare d’anticipo sull’assetto del sistema casa, così da poter recepire i futuri provvedimenti europei e i trasferimenti di fondi necessari a ricostituire un patrimonio pubblico di alloggi adeguato alla “fascia grigia” e alle mutate necessità dei lavoratori. Riferendosi poi a quelli che sono, visto il taglio internazionale dell’evento, i modelli virtuosi sul piano europeo, l’assessore ha rilevato che uno di questi è rappresentato da Vienna – vicina alla tradizione storica di parte del territorio regionale – che ha investito con decisione sulla residenzialità e sulla gestione pubblica.

“Guardiamo inoltre – ha aggiunto Amirante – con interesse ad altre soluzioni basate sulla prefabbricazione, intesa come industrializzazione del processo di costruzione: l’obiettivo resta quello di abbattere i costi per rendere l’abitazione un bene realmente accessibile a tutti”.

Secondo l’assessore poi, la questione abitativa è, innanzitutto, una sfida di natura urbanistica. Una politica per la casa efficace non può limitarsi al solo incremento del patrimonio edilizio, pubblico e privato, a canoni calmierati, ma richiede scelte di pianificazione strategica.

“Collocare – ha detto – l’edilizia sociale in contesti privi di servizi o isolati rispetto alle necessità della comunità significa, infatti, non assolvere alla funzione sociale che queste politiche devono garantire all’intera collettività”.

Concludendo, è fondamentale per Amirante promuovere una reale “mixité” di funzioni all’interno del tessuto urbano, capace di integrare diverse fasce sociali ed economiche. “L’obiettivo – ha concluso – deve essere quello di favorire l’inclusione, riavvicinando i cittadini ai centri urbani e ai cuori dei nostri paesi, contrastando così il rischio di marginalizzazione verso le periferie”.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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