Seconda variazione di bilancio in Toscana, Giani “Rispondere alle esigenze dei cittadini”

FIRENZE (ITALPRESS) – Il dibattito generale sulla seconda variazione di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (che comprende anche gli interventi normativi collegati e la Nota di integrazione al Documento di economia e finanza regionale 2026) si è concluso con l’intervento del presidente della Regione Eugenio Giani. Il governatore, ringraziando per la ricchezza e la qualità del dibattito, ha passato in rassegna i diversi interventi, affermando che “la variazione è una sorta di aggiustamento, non un richiamo alle strategie, ma un tentativo di rispondere alle esigenze dei cittadini toscani”. “Su 273 comuni toscani abbiamo concretamente risposto a 40 comunità, che salgono a 70 grazie al pacchetto di emendamenti”, ha sottolineato. Per dirla con il presidente Giani, accanto ad uno stanziamento per una palestra c’è di più: vi è ad esempio il bando per gli impianti sportivi. E tale esempio vale per ogni tipo di previsione, ha affermato, “la medaglia ha sempre due facce”.

E tra le tante misure menzionate, Giani ha affermato: “voglio essere ricordato, in particolare, per la Darsena Europa, per lo Scolmatore e per l’ospedale di Cisanello, che offre la visione di una Pisa centrale nel servizio sanitario pubblico”. Al termine, Giani ha presentato un pacchetto di emendamenti (23 in tutto) che modificano la manovra da circa 103milioni di euro. Quelli proposti dal presidente sono emendamenti che prevedono contributi straordinari per interventi in diversi territori della Toscana. Altri emendamenti prevedono risorse per il microcredito di solidarietà; il sostegno dei mercati ittici; investimenti in ambito zootecnico e un accantonamento di risorse sul Fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia di preservazione della fertilità per fini sociali.

– foto IPA Agency –

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