NAPOLI (ITALPRESS) – Una radiografia puntuale, basata sulle cifre, che dimostrano quanto sia stata importante la crescita del Sud negli ultimi anni. Questa mattina i vertici di Fratelli d’Italia hanno illustrato alle categorie produttive gli interventi per il Mezzogiorno nell’iniziativa “Sud locomotiva d’Italia“, promossa da Carolina Varchi, responsabile del Dipartimento di FDI per le politiche del Mezzogiorno, e che ha avuto a Napoli la prima tappa. La Zes è stato un successo del governo Meloni che ha consentito al Sud di avere una crescita economica sostenuta e costante e di rafforzare il sistema delle imprese.

“Siamo partiti da Napoli per far conoscere agli imprenditori le opportunità che il Governo Meloni ha messo in campo per chi sceglie di investire nel Mezzogiorno. Con la ZES Unica, un’impresa che vuole ampliare uno stabilimento o aprirne uno nuovo può contare sul credito d’imposta per gli investimenti e su procedure più semplici grazie all’autorizzazione unica. Vogliamo portare questo confronto nei territori, ascoltare chi fa impresa e capire quali ostacoli incontra ancora nel realizzare i propri progetti“, ha dichiarato Carolina Varchi.

Gennaro Sangiuliano ha spiegato: “Il Sud ha una grande storia e eccellenti imprenditori, io governi Meloni sta facendo crescere il sistema delle imprese per creare lavoro autentico e di qualità. Siamo agli antipodi di chi ha una visione venezuelana della vita che specula sui bisogni della gente e vuole elargire miseri sussidi come il reddito di restanza di Roberto Fico. Tutti più poveri e assistiti”.

All’incontro sono intervenuti senatore Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti; Gennaro Sangiuliano capo dell’Opposiziome in Regione Campania e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia; Giosy Romano, capo Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. C’è stato anche un messaggio di Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud. Ci sono state le relazioni di Marco Nonno, coordinatore cittadino; il senatore Sergio Rastrelli; i deputati Marco Cerreto e Michele Schiano; il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Giuseppe Fabricatore e i capigruppo Raffaele Maria Pisacane e Sebastiano Odierna.

– foto ufficio stampa Gennaro Sangiuliano –

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