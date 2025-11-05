PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un uomo ha investito deliberatamente dei pedoni e dei ciclisti con il suo veicolo sull’Isola d’Oléron (Charente-Maritime). Prima di essere arrestato, l’uomo ha ferito dieci persone, almeno 4 delle quali versano in condizioni critiche.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Durante l’arresto, il sospettato ha gridato “Allahu Akbar”. Christophe Sueur, sindaco di Saint-Pierre-d’Oléron, ha dichiarato all’emittente Bfmtv che alcuni dei feriti sono stati “trasferiti in elicottero a Poitiers”. Secondo il sindaco della vicina città di Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, l’età dei feriti varia “dai 22 ai 69 anni”.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).