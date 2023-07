Foti “Per la destra la lotta alla mafia è un valore”

ROMA (ITALPRESS) - "Per la destra la lotta alla mafia è un valore. Abbiamo indetto un convegno a Palermo per ribadire che non vi è alcuna volontà di trovare strade diverse da quella lotta". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a margine della presentazione dell'iniziativa "Parlate di mafia" il 21 luglio a Palermo.