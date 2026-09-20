Forza Italia Basilicata, Vito Bardi eletto per acclamazione segretario regionale

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi il primo Congresso regionale di Forza Italia in Basilicata, presieduto dal vicesegretario nazionale Alberto Cirio, che ha sancito l’elezione per acclamazione del Presidente della Regione, Vito Bardi, alla guida del partito lucano. Un passaggio che apre una nuova fase per Forza Italia in Basilicata, forte di 11 mila adesioni e chiamata ora a trasformare la grande partecipazione registrata nel tesseramento in una presenza sempre più attiva e radicata sul territorio. Nel suo intervento, Bardi ha indicato la rotta politica e organizzativa dei prossimi anni: un partito unito, aperto e capace di coinvolgere nuove energie. Un partito delle competenze, che dia spazio a chi si è formato nell’impresa, nelle professioni, nelle istituzioni e nella società civile e sceglie di mettere la propria esperienza al servizio della comunità.

“Da oggi comincia per tutti noi una nuova responsabilità. Dobbiamo trasformare la straordinaria partecipazione di questi mesi in presenza, ascolto e proposta politica. Vogliamo una Forza Italia sempre più radicata nei territori, aperta ai giovani, alle competenze e alle energie migliori della società lucana. Un partito capace di stare tra le persone e di dare risposte concrete alla Basilicata”, ha dichiarato Bardi.

Il neo segretario ha quindi riaffermato il ruolo di Forza Italia quale componente fondamentale del centrodestra, con l’obiettivo di rafforzare la coalizione attraverso la propria cultura liberale, popolare ed europeista e la capacità di dialogare con la società lucana.

Un modello che in Basilicata ha già dimostrato come, partendo da un centrodestra solido, sia possibile costruire convergenze più ampie sulla base di programmi chiari, responsabilità e obiettivi condivisi. Una parte centrale della nuova fase sarà dedicata al radicamento territoriale e alla costruzione della futura classe dirigente.

Sarà rafforzato l’investimento sui giovani e sulla Scuola di formazione politica, mentre il rapporto con il tessuto economico e produttivo troverà uno strumento stabile nel Laboratorio permanente per il lavoro e l’impresa, che coinvolgerà aziende, professionisti e associazioni di categoria per trasformare l’ascolto in proposte concrete.

Al Congresso è intervenuto in videocollegamento il Vicepresidente del Consiglio e Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: “I congressi rappresentano momenti importanti per la democrazia, in cui scegliamo la classe dirigente e rinnoviamo il rapporto con i nostri tesserati. Questo avviene nel solco dello splendido lavoro svolto da Bardi come Presidente e da Casellati come segretario regionale. Vito Bardi ha vinto per due volte le competizioni regionali ed è il candidato ideale per continuare a rafforzare Forza Italia sul territorio lucano”.

Presente anche la Ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha sottolineato il proprio legame con la Basilicata e il significato del passaggio di testimone: “Ringrazio i lucani perché mi hanno fatto sentire una di loro, continuerò a rappresentare questa regione con grande senso di appartenenza. Era giusto cedere il passo dopo qualche anno alla guida del partito, affidando il testimone a un lucano”.

– Foto Ipa Agency –

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