Napoli, inaugurata dopo il restauro l’edicola di San Gennaro in piazza De Nicola

NAPOLI (ITALPRESS) – È stata ufficialmente inaugurata questa mattina, in occasione delle celebrazioni dedicate al Patrono di Napoli, l’Edicola di San Gennaro in piazza Enrico De Nicola, riportata all’antico splendore al termine di un importante intervento di restauro eseguito nell’ambito delle attività di valorizzazione del Centro Storico Unesco. L’opera di restauro, avviata nel maggio dello scorso anno, ha visto la collaborazione tra il Comune di Napoli e l’Università Suor Orsola Benincasa attraverso la formula del cantiere didattico, consentendo agli studenti dei corsi di Conservazione e Restauro di lavorare sul campo sotto la supervisione dei docenti e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. All’evento di inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Consigliere Comunale Massimo Pepe.

“Restituire alla città un monumento di così alto valore simbolico, artistico e devozionale, proprio nei giorni della festa di San Gennaro, è un segnale di grande attenzione verso la nostra storia e la nostra identità – ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi -. Questo intervento dimostra l’efficacia della sinergia tra istituzioni ed eccellenze formative del territorio: grazie all’impegno degli studenti del Suor Orsola e alla collaborazione dell’Ufficio Centro Storico Unesco, abbiamo valorizzato un bene prezioso situato in uno degli accessi storici più importanti di Napoli. Proseguiamo con determinazione nel percorso di tutela e rigenerazione del nostro patrimonio monumentale”. Il monumento settecentesco, progettato da Ferdinando Sanfelice in piperno e marmo e custodente il busto di San Gennaro realizzato da Domenico Antonio Vaccaro, torna così a essere pienamente fruibile da cittadini e turisti nell’area di Porta Capuana.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

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