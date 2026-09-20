Accoltellato mentre tenta di sedare una lite, arrestato un 19enne a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, nei confronti di un 19enne incensurato gravemente indiziato del tentato omicidio di un 58enne di origine Ucraina.

L’episodio risale alla notte dello scorso 30 agosto nei giardini del Molosiglio nel quartiere Chiaia. Le indagini dei militari, grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, hanno permesso di accertare come la vittima, intervenuta per sedare una lite tra giovani, sia stato colpito da un fendente sferrato da parte dell’indagato.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).