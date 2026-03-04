CATANIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata dall’Ingv, alle 07:05, a 3 chilometri a nord ovest da Ragalna, in provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.
Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e ad Augusta. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]