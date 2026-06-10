Marina militare, Schifani “Grati per l’impegno a difesa del Paese e della pace”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata importante per la nostra Regione. Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia la festa nazionale della Marina militare italiana, un corpo che con professionalità e abnegazione serve ogni giorno il nostro Paese per la protezione dei confini nazionali e nelle missioni all’estero a difesa della pace, del diritto internazionale e dei valori che sono alla base della nostra Costituzione e del nostro sistema democratico”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando alla cerimonia della Giornata nazionale della Marina militare italiana che si è svolta stamattina al porto di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dell’alto comando della Forza armata. “A tutto il personale – ha aggiunto il presidente Schifani – va la gratitudine dei siciliani per l’impegno silenzioso e costante con cui onora la propria missione al servizio dell’Italia”.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

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