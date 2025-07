Forte interesse per l’avviso Fsc 2021-2027, Albanese “Il comparto turistico rappresenta un asset strategico”

PALERMO (ITALPRESS) – A una settimana dall’apertura dell’Avviso FSC 2021-2027 della Regione Siciliana, “Agevolazioni per le imprese del settore turistico ricettivo”, si registra una forte attenzione per la misura. Con una dotazione complessiva di 135 milioni di euro, a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e cofinanziamento UE, il bando è pensato per sostenere la riqualificazione delle strutture e l’innovazione delle imprese turistiche in Sicilia.

E dall’Irfis, il soggetto attuatore incaricato dalla Regione, registrano infatti un grande interesse: per la complessità della presentazione delle domande che impone numerosi pareri, nei primi sette giorni dalla pubblicazione del bando, l’Istituto ha ricevuto centinaia di richieste di chiarimento da parte delle imprese del settore turistico-ricettivo, chiarimenti che poi sono pubblicati online a disposizione di quanti vogliono partecipare al bando. L’avviso è stato al centro dell’incontro che si è tenuto stamane nella Sala Terrasi della Camera di commercio di Palermo Enna, rivolto alle imprese del settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili a cogliere le nuove opportunità di sviluppo.

All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Alessandro Albanese, il direttore generale del dipartimento del Turismo della Regione Siciliana Maria Concetta Antinoro, il dirigente di Irfis Giuseppe Cinquegrani, l’assessore al Turismo, Sport e Impianti sportivi del Comune di Palermo Alessandro Anello, e l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti.

Proprio le Camere di Commercio svolgono un ruolo cruciale di assistenza e facilitazione nei confronti delle aziende, come ha sottolineato Albanese: “Il ruolo della Camera di Commercio è quello di dare supporto e ausilio tecnico attraverso il nostro servizio ‘Punto impresa digitale’ sia alle 130 mila imprese presenti sul territorio di Palermo ed Enna, ma più in generale alle 430 mila aziende presenti sul territorio attraverso Unioncamere Sicilia”. In questo modo, “possiamo garantire un supporto tecnico online”, e l’incontro di oggi ha “la finalità di illustrare le potenzialità del bando ai diretti interessati”. “Il comparto turistico rappresenta un asset strategico per l’economia siciliana – sottolinea ancora Albanese -, e con questo incontro vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso FSC 2021-2027, favorendo investimenti capaci di generare occupazione, qualità e innovazione”. “Mi auguro che le domande siano tante e pertanto si possa rimpinguare anche questo capitolo. Naturalmente, bisogna vedere quante andranno al settore alberghiero e quanto all’extralberghiero, però è il mercato che regola la domanda”.

Per l’assessore Anello anche “noi come ente locale avremo la possibilità di supportare con i nostri uffici le strutture alberghiere ed extralberghiere presenti nel comune che ne faranno richiesta, soprattutto quelle in centro storico, perché con questo bando si punta anche alla riqualificazione sotto l’aspetto immobiliare” investendo sul patrimonio già esistente. “Ci aspettiamo parecchie domande che dovranno essere ancora presentate – ricorda Anello -, c‘è tempo fino al 15 ottobre, e ci sono tantissime strutture che vorranno partecipare”.

Anche per l’assessore Forzinetti si tratta di “una grande occasione per la città che conta oltre 6500 imprese ricettive ed extra ricettive distribuite su tutto il territorio comunale che così potranno cogliere una grande opportunità. Potranno aumentare la loro competitività e, allo stesso tempo, riqualificare le loro strutture attraverso il bando messo a disposizione dal governo regionale al quale va il nostro plauso perché interviene in un settore strategico per la città, con un indotto importante che per tutta la regione pesa per oltre 6.5 miliardi. Il Comune – assicura l’assessore Forzinetti –, sicuramente darà un supporto amministrativo e tecnico, siamo a disposizione delle imprese per seguirle in questo percorso di sviluppo”.

