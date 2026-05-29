Fonti Mase “Il nostro è il governo delle rinnovabili, al lavoro per un mix energetico equilibrato”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo governo sta lavorando per creare un mix energetico equilibrato capace di essere efficace nel breve periodo ma con uno sguardo rivolto al futuro, senza cavalcare nessuna battaglia ideologica che danneggia solo la nostra economia e il futuro del nostro Parse. Per la prima volta nel 2025 in Italia l’energia da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta da fonti fossili e sull’installato siamo in vantaggio rispetto al cronoprogramma contenuto nel PNIEC, che prevede 80 giga di nuovo rinnovabile entro il 2030″. Così fonti del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Il nostro è il governo delle rinnovabili: abbiamo invertito un trend negativo ereditato dai governi degli ultimi anni, che avevano portato il settore ai minimi storici in termini di nuove installazioni – proseguono le stesse fonti -. Sulla aree idonee bisogna piuttosto constatare che ancora oggi, troppo spesso, sono proprio le amministrazioni locali di opposizione a questo governo a ostacolare o bloccare a livello regionale i nuovi impianti rinnovabili sui territori”.

“Noi continueremo a lavorare facendoci guidare dalla scienza e dalla tecnologia, senza ideologie di parte. Solo così potremo costruire e lasciare ai nostri figli un’Italia e un’Europa decarbonizzata e sicura. Con le rinnovabili che saranno affiancate dal nucleare sostenibile di nuova generazione, dall’idrogeno e tutti gli strumenti che ci fornirà la ricerca. Non consentiremo che l’Italia resti arroccata all’ambientalismo ideologico dei decenni passati. Ci assumeremmo la responsabilità di accompagnarla nel futuro”.

– Foto IPA Agency –

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