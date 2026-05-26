Confindustria e GSE rafforzano la loro collaborazione strategica per la competitività dei costi

ROMA (ITALPRESS) – Confindustria e GSE – Gestore dei Servizi Energetici – rafforzano la loro collaborazione strategica per accompagnare le imprese italiane nella transizione energetica e sostenere la competitività e sicurezza del sistema produttivo nazionale, attraverso il disaccoppiamento dei prezzi delle fonti rinnovabili da quelli delle fonti fossili, l’implementazione delle misure di incentivazione per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Il protocollo d’intesa rappresenta un passo concreto per la competitività dei costi dell’energia e si pone in continuità con il Dl energia, che prevede la costituzione di una piattaforma di contratti Ppa per le imprese, con particolare riguardo alle pmi, che sarà gestita dal GSE. Attraverso questa intesa, Confindustria e GSE intendono favorire la diffusione di strumenti e opportunità che consentano alle imprese di ridurre i costi energetici, migliorare le performance ambientali e rafforzare la propria presenza sui mercati globali.

Il protocollo punta a sostenere concretamente il comparto industriale attraverso: l’incremento dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili; l’efficientamento energetico degli asset produttivi; l’accesso agli incentivi gestiti dal GSE; la diffusione dei Power Purchase Agreement (Ppa) per garantire maggiore stabilità e competitività dei prezzi dell’energia; il supporto all’innovazione sostenibile e alla decarbonizzazione dei processi produttivi. Grande attenzione viene dedicata anche al tema dell’accompagnamento operativo delle imprese. Il protocollo prevede infatti il rafforzamento dei servizi di tutoring e assistenza tecnica, attraverso l’attivazione di sportelli territoriali dedicati, anche itineranti, per rispondere alle esigenze specifiche delle associazioni e delle imprese aderenti a Confindustria. Le imprese associate potranno beneficiare di un supporto mirato nell’individuazione delle opportunità derivanti dai principali strumenti gestiti dal GSE, tra cui Certificati Bianchi, Conto Termico, Cogenerazione ad Alto Rendimento, Garanzie di Origine, configurazioni di autoconsumo energetico, biometano e strumenti di sostegno ai consumi energetici.

L’intesa prevede inoltre un articolato programma di formazione e informazione rivolto alle imprese, con workshop, webinar e iniziative dedicate per diffondere competenze sui meccanismi di incentivazione, sulle tecnologie energetiche innovative e sulle opportunità legate all’acquisto di energia con contratti a lungo termine. Elemento centrale dell’accordo è anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Confindustria e GSE, finalizzato a creare un confronto continuo con il sistema produttivo sui principali temi energetici e ambientali: regolazione energetica, contratti Ppa, carbon capture, utilizzo delle nuove tecnologie e competitività industriale.

– foto ufficio stampa GSE –

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