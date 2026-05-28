LECCE (ITALPRESS) – “La Puglia si trova oggi in una posizione geografica strategica, in un momento storico in cui il Mediterraneo è tornato centrale non solo per le rotte navali, ma anche per le pipeline energetiche, i cavi e le dinamiche economiche e sociali. La Regione sta accogliendo questa trasformazione in modo estremamente positivo”. Lo ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo sul futuro energetico del Paese e sul ruolo del Mezzogiorno nella transizione in occasione della XIV edizione del Festival dell’Energia a Lecce dal 28 al 30 maggio. “Il tema del nucleare non può essere valutato esclusivamente sulla base delle esigenze di oggi, ma deve essere affrontato guardando al prossimo decennio. Dobbiamo prepararci a rispondere a una domanda energetica che crescerà di almeno un terzo. L’Italia dispone di un territorio ampio, ma non potrà raggiungere da sola gli obiettivi di decarbonizzazione affidandosi unicamente a fotovoltaico ed eolico. Per questo riteniamo che il nuovo nucleare, sul modello francese, sicuro e tecnologicamente avanzato, rappresenti una grande opportunità”. Il Ministro ha poi annunciato l’avvio dell’iter parlamentare sul tema: “Il 3 giugno inizierà alla Camera la discussione sul nucleare. Confido che il dibattito possa concludersi rapidamente con una prima approvazione, per poi passare al Senato”.

Sul fronte della sicurezza energetica nazionale, Pichetto Fratin ha rassicurato rispetto agli approvvigionamenti: “Nonostante le tensioni internazionali, l‘Italia si trova oggi in una situazione di relativa tranquillità dal punto di vista quantitativo, anche grazie al livello degli stoccaggi di gas in vista del prossimo autunno e inverno. Non registriamo criticità sulle quantità disponibili. Sul piano petrolifero resta necessario mantenere alta l’attenzione, soprattutto rispetto alle possibili conseguenze di una chiusura dello Stretto di Hormuz, che potrebbe creare difficoltà in alcuni comparti della raffinazione”. Per quanto riguarda le accise, il Ministro ha spiegato che “al momento il Governo non prevede un quarto intervento, considerato l’elevato impatto economico dei precedenti provvedimenti sul bilancio dello Stato. È anche per questo che il Presidente del Consiglio ha chiesto all’Unione Europea la possibilità di una deroga al Patto”. Pichetto Fratin ha inoltre sottolineato che, una volta approvato il decreto sul nucleare, sarà necessario definire nei mesi successivi tutte le norme attuative: “L’obiettivo è dare entro fine anno all’Italia un quadro giuridico chiaro, che consenta poi di affrontare nei prossimi anni tutte le procedure necessarie”.

Riferendosi invece al decreto energia approvato due mesi fa, il Ministro ha ricordato che “sono previsti meccanismi non ancora attuati e attualmente al vaglio dell’Unione Europea, ma che potrebbero rappresentare un intervento già significativo”. Il Ministro ha anche aggiunto: “L’obiettivo nazionale per il polo siderurgico di Taranto è realizzare un modello completamente decarbonizzato. Il Governo punta a creare il centro siderurgico più moderno d’Europa. Per quanto riguarda il carbone, auspico che non si debba più riattivarlo. La centrale a carbone di Brindisi resta oggi una riserva strategica, ma l’orientamento è verso una riconversione ad altre attività produttive”.

Infine, il Ministro ha ribadito il ruolo della transizione energetica nella lotta al cambiamento climatico: “Il contrasto al cambiamento climatico passa necessariamente dalla decarbonizzazione e quindi dall’utilizzo di energia pulita. In Italia la maggior parte delle emissioni deriva dalla produzione energetica, dai trasporti, dall’agricoltura e dagli edifici. Disporre di energia pulita significa poter intervenire trasversalmente su tutti questi fronti. Per il nostro Paese rappresenta anche un elemento di competitività e prestigio internazionale: un terzo del PIL italiano è legato all’export e i nostri prodotti possono rafforzare il proprio valore anche grazie a un processo produttivo sempre più decarbonizzato”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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