MILANO (ITALPRESS) – “Bisognerà vedere sicuramente” se intitolare lo stadio di Milano alla memoria di Silvio Berlusconi. E’ stato “un grande presidente del Milan e non dobbiamo dimenticare che ovunque lui ha messo mano, ha riscosso dei successi incredibili. E sicuramente il Milan è stato uno dei momenti in cui ha riscosso dei successi che saranno difficili da ripetere, è stato anche in quello assolutamente unico”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, convocata per esprimere cordoglio. Il governatore ha poi precisato che, per ricordare il Cavaliere, “faremo un minuto di raccoglimento sia in Giunta, sia domani in Consiglio Regionale. Stiamo pensando a qualcosa che possa essere un segno o un ricordo della sua figura”.

– foto: xm4/Italpress

(ITALPRESS).