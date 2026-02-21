Fondazione Marisa Bellisario, Iolanda Riolo alla guida della Delegazione Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Ufficializzata la nomina di Iolanda Riolo come Referente della Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario nel corso di un incontro tenutosi oggi a Palermo con la Presidente e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario, Lella Golfo, le rappresentanti delle Delegazioni Provinciali e le associate siciliane della Fondazione. L’imprenditrice siciliana nel settore dell’Automotive, Presidente e Titolare del Gruppo Riolo nonché Cavaliere del Lavoro guiderà la delegazione siciliana della Fondazione Marisa Bellisario. “Conosco Iolanda Riolo e non ho dubbi che la sua guida sarà preziosa per la crescita della Fondazione Bellisario in una regione a cui tengo molto come la Sicilia. Con lei metteremo in cantiere le prossime iniziative sul territorio: eventi e incontri dedicati alla leadership, all’imprenditoria e all’occupazione femminili, alla politica e all’economia nonché iniziative culturali. A lei vanno quindi il mio benvenuto e le mie congratulazioni”.

La Fondazione Marisa Bellisario nasce nel 1989, da un’idea di Lella Golfo con l’obiettivo di sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità. Oggi è un network presente in tutta Italia con migliaia di manager, imprenditrici, professioniste: un laboratorio di confronto crescita e scambio d’idee ed esperienze che aiuta a leggere e comprendere la realtà e a trovare le soluzioni per “cambiare passo” e rendere le donne protagoniste del loro tempo.

-foto ufficio stampa Gruppo Riolo-

