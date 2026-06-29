Fondazione Allianz Umana Mente, a Sibari la prima edizione balneare di Hol4All

MILANO (ITALPRESS) – La Fondazione Allianz UMANA MENTE, principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia, ha organizzato dal 14 al 18 giugno presso il TH Marina di Sibari la prima edizione al mare di Hol4All, forma sintetica di “Holiday for All – una vacanza per tutti”, il progetto nato per offrire esperienze di vacanza accessibili e inclusive a bambini e ragazzi con disabilità complessa o malattie rare insieme alle loro famiglie.

Dopo aver sviluppato negli anni un modello consolidato di vacanze accessibili in montagna e nelle località sciistiche, il progetto ha avviato una nuova fase del proprio percorso, portando l’inclusione in un contesto che per molte famiglie continua a rappresentare una sfida complessa da affrontare. “Hol4All nasce per permettere alle famiglie di vivere esperienze che spesso risultano difficili o addirittura impossibili da organizzare in autonomia”, ha dichiarato Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE. “Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato per la prima volta in un contesto balneare un’iniziativa costruita intorno ai bisogni delle famiglie. Rendere accessibile anche il mare significa abbattere nuove barriere e offrire alle famiglie occasioni di serenità, relazione e condivisione che troppo spesso vengono negate”, ha aggiunto.

L’edizione di Sibari, che ha visto ospitate tredici famiglie e quindici bambini e giovani con disabilità, si è svolta con il patrocinio della Regione Calabria, che ha riconosciuto il valore sociale e inclusivo dell’iniziativa, confermando l’attenzione del territorio verso progetti capaci di promuovere accessibilità, partecipazione e turismo inclusivo. “Siamo orgogliosi di aver ospitato in Calabria la prima edizione balneare di Hol4All, un progetto che incarna i valori di inclusione e solidarietà, offrendo esperienze uniche alle famiglie con figli con disabilità”, ha dichiarato Pasqualina Straface, assessore regionale con competenze in materia di inclusione sociale.

“Questa iniziativa ha rappresentato un passo significativo verso un turismo più accessibile, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio possa abbattere barriere e creare opportunità per tutti. La Regione Calabria continuerà a sostenere progetti come Hol4All, che promuovono il diritto al benessere e alla partecipazione, valorizzando il nostro territorio come esempio di accoglienza e inclusione”, ha aggiunto.

Elemento fondamentale di questa nuova esperienza è stata la collaborazione tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e l’Associazione Insieme a Te, realtà di riferimento a livello nazionale per l’accessibilità delle spiagge e per la promozione del diritto al mare delle persone con disabilità. Grazie alle competenze e all’esperienza maturate dall’Associazione, è stato possibile progettare e realizzare attività che hanno consentito a tutti i partecipanti di vivere in sicurezza e con piena partecipazione l’esperienza della spiaggia e del mare.

– Foto ufficio stampa Allianz –

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