ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato il bando per la selezione di 947 operatori volontari da impiegare in 71 progetti di Servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili.

I progetti sono stati presentati dagli enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale e prevedono attività di assistenza e accompagnamento rivolte ai soggetti che ne hanno diritto. Alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicata ai giovani con minori opportunità, altri un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

Alla selezione possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni compiuti, in possesso dei requisiti previsti dal bando. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 28 agosto 2026. Tutte le informazioni utili per partecipare si trovano all’indirizzo www.politichegiovanili.gov.it/

– Foto Ipa Agency –

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