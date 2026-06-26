Bilaterale Italia-Francia, Tajani e Barrot lanciano il programma “Giovani Talenti”

ANTIBES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nel quadro del Vertice bilaterale tra Francia e Italia, i Ministri degli Esteri Antonio Tajani e Jean-Noel Barrot hanno annunciato l’istituzione del programma “Giovani Talenti”, finalizzato a individuare e mettere in rete donne e uomini che abbiano già dimostrato percorsi di eccellenza e siano destinati a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo delle relazioni italo-francesi. Lo comunica la Farnesina.

Il programma, la cui prima edizione si terrà nel 2027, riunirà ogni anno una ventina di donne e uomini di età inferiore ai quarant’anni, impegnati nei settori politico, economico, culturale, scientifico, della comunicazione e associativo, accomunati dall’impegno a promuovere, rinnovare e trasmettere l’amicizia tra Francia e Italia.

I giovani parteciperanno a un programma ambizioso, che si svolgerà alternativamente in Francia e in Italia e consentirà loro di confrontarsi su tematiche cruciali per il futuro, approfondire la comprensione dei punti di vista francesi e italiani, incontrare personalità di grande ispirazione e creare legami destinati a consolidarsi nel corso degli anni. Un elemento qualificante riguarda il coinvolgimento di un think tank come struttura portante del progetto: da parte italiana è stata indicata la LUISS – tramite il suo Center for Strategic Studies (CISS) – come ente di riferimento.

L’iniziativa, finanziata dai Ministeri degli Affari Esteri italiano e francese e dal gruppo Kering, mira a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le nuove generazioni italiane e francesi. L’obiettivo è strutturare una rete stabile e dinamica, capace di alimentare e approfondire la riflessione sulle principali questioni strategiche del nostro tempo e favorire la nascita di sinergie in grado di rafforzare la relazione bilaterale, contribuendo ad affrontare le sfide contemporanee.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).