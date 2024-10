Focus Salute – Menopausa, perché colpisce anche il partner

MILANO (ITALPRESS) - Perché la menopausa allontana la coppia? Perché il partner si sente rifiutato, o non amato, quando la donna ha secchezza vaginale, dolore ai rapporti, o non ha più desiderio, dopo la menopausa? E perché la donna perde anche il suo profumo intimo e segreto? Nel cinquantaquattresimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza la ragioni biologiche, ormonali, per cui la perdita di ormoni sessuali, prodotti dalle ovaie, scatena la menopausa, ossia la perdita del ciclo mestruale, e la comparsa di molti sintomi, anche sessuali, con cui il corpo della donna urla il suo bisogno di riavere gli ormoni perduti. Chiarisce perché la menopausa può ferire a fondo l’intimità sessuale della coppia e spiega come una terapia ormonale sostitutiva ben personalizzata possa ridare salute e benessere alla donna e felicità sessuale a entrambi i partner. sat/gsl