Verde urbano, Torino sempre più green con “Riforestazione”

TORINO (ITALPRESS) - Raccontare una nuova cultura del verde, capace di valorizzare gli investimenti del PNRR e rafforzare il legame tra ambiente e comunità torinese: è questo il cuore di RiforestAzione, l’iniziativa volta a promuovere e diffondere le buone pratiche dell’Investimento “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che rientra nella missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, Riforestazione ha fatto tappa a Torino per un momento di confronto dedicato al ruolo delle città metropolitane nella diffusione di modelli di rigenerazione sostenibile, in linea con la strategia europea per le foreste al 2030. xb4/fsc/gsl