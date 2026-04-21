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Tg News – 21/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dl Sicurezza, Meloni: “Non è un pasticcio”, protesta opposizioni - Tajani, “Ue valuti stop al Patto se la guerra continua” - Iran, Khamenei autorizza i negoziati - Petrolio, la Germania convoca il Consiglio di Sicurezza - Ungheria, Corte Ue: “Legge su persone LGBTQ+ viola diritto europeo” - Escort nei locali della movida milanese, anche per calciatori serie A - Si arrampica su Fontana Nettuno a Firenze, danni per 5mila euro - Ploom torna alla Milano Design Week con l'installazione "Feel the Aura" - Previsioni 3B Meteo 22 Aprile azn