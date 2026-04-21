Design Week di Milano, Thorel “Chiesto a giovani designer la prossima Fiat”

MILANO (ITALPRESS) - "La partecipazione di Fiat alla Design Week di Milano credo che sia doverosa. Milano, infatti, è una metropoli e Fiat assolutamente il leader nella mobilità urbana che va dai due metri e mezzo ai quattro metri. Per questo, abbiamo portato la coerenza del nostro brand a Milano. Durante l'incontro di oggi, abbiamo ricordato i modelli più iconici, partendo dalla 500 del '57 che, in fondo, è una microcar di oggi, passando per la Pandina, fino ad arrivare alla Topolino, che ha rivoluzionato le microcar e le ha rese anche elettriche in Italia. Ricordiamoci che in Italia l'elettrico non è molto amato. La Topolino è la leader delle microcar ed è ovviamente solo elettrica". Lo ha detto Gaetano Thorel, Head of Fiat Europe, a margine della Milano Design Week 2026 xm4/tvi/mca2