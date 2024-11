Focus Salute – Contraccezione mancata, rischi e conseguenze

MILANO (ITALPRESS) - Quali sono i rischi per la salute della contraccezione mancata? Rischi sottovalutati che rivelano una grande vulnerabilità su due fronti: 1. i fallimenti contraccettivi, con l’esplosivo uso delle “pillole del giorno dopo”, ossia della contraccezione di emergenza. E se questa fallisce, con gravidanze accettate con difficoltà, interruzioni volontarie di gravidanza e gravidanze nascoste, a volte drammatiche negli esiti. 2. le infezioni sessualmente trasmesse, in crescita altrettanto inquietante. Nel cinquantasettesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, affronta le cause della contraccezione mancata e le conseguenze. È urgente un maggiore impegno di scuola e famiglia nell’educare all’assunzione di responsabilità sul fronte della contraccezione. sat/gsl