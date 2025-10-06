Flotilla, oggi l’espulsione di altri 38 attivisti compresa Greta Thunberg

MILANO (ITALPRESS) – Le autorità israeliane espelleranno oggi 38 attivisti che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, fermata la scorsa settimana dai militari israeliani davanti alle coste della Striscia di Gaza. La Grecia invierà un aereo per 27 cittadini greci e per l’attivista svedese Greta Thunberg. Anche la Slovacchia invierà un aereo per 10 attivisti della flottiglia. Tutti i voli saranno a spese dei Paesi che li hanno inviati, scrivono i media locali.
