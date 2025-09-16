Fitto “Obiettivo Commissione Ue è raddoppiare risorse per la casa”

MILANO (ITALPRESS) - "L'obiettivo minimo della Commissione europea è quello di raddoppiare le risorse a disposizione" destinate al tema della casa. Lo ha sottolineato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, durante il convegno "Emergenza casa" a Palazzo Marino. "Milano, come tutte le grandi aree urbane, vive un fenomeno che in Europa ormai è molto diffuso, quello del sovrappopolamento delle aree urbane e dello spopolamento delle aree interne, temi sui quali la Commissione europea sta lavorando in modo molto efficace con, da una parte, la predisposizione di un piano per la realizzazione di case a prezzi accessibili. Dall'altra - ha aggiunto -, lo fa con due strumenti, uno in atto, quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dove ci sono all'interno diversi strumenti che già sono operativi in questo e poi con la revisione della politica di coesione".