PALERMO (ITALPRESS) – Tutto da rifare. Le elezioni per il rinnovo

degli organi statutari dell’Ordine dei medici di Palermo sono state annullate: il motivo, la firma apposta nel registro dei votanti di un medico che, però, vive a Torino. Il fatto è avvenuto questa sera, nella sede dell’Ordine, a una ventina di minuti dalla chiusura del seggio: a scoprirlo, la sorella del professionista, una dottoressa che si era recata al seggio per scegliere tra le liste “Innovare” e “Amato presidente”. La donna ha denunciato l’episodio e ha chiamato le forze dell’ordine, mentre il presidente del seggio ha deciso di annullare le votazioni. “Dopo 5 giorni di votazione in cui tutto era filato liscio – il quorum era di 2.100 votanti, ne sono arrivati circa 2.600 – il presidente del seggio ha deciso di annullare le votazioni, anche in autotutela, per difendere l’immagine dell’Ordine – spiega all’Italpress il presidente uscente, Toti Amato -. Le votazioni sono state dunque annullate, io metto a disposizione degli inquirenti tutto il carteggio: le elezioni si dovranno rifare appena possibile, di certo entro la fine dell’anno”. Dalla lista “Innovare” filtra serenità e nessuna intenzione di fare polemica in attesa che si faccia luce sull’accaduto.

