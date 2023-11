FIRENZE (ITALPRESS) – Un gruppo di persone ha ‘assaltatò un convoglio della tramvia in transito questa mattina all’altezza di viale Redi a Firenze, producendosi nella scritta ‘Calma apparentè con pitturazione esterna della carrozza stessa. Gli autori del gesto indovassano dei camici bianchi, dei guanti e delle maschere, e l’episodio è stato denunciato dall’autista di Autolinee Toscane, e sindacalista Faisa-Cisal regionale toscano, Massimo Milli. Sul suo profilo social ha pubblicato anche un’immagine di una delle carrozze della tramvia verniciata ed un video dell’atto vandalico compiuto, scrivendo:”Mi chiedo e vorrei capire da chi perpetra tali azioni, che tipo di soddisfazione ci possa trovare nel fermare un mezzo di trasporto pubblico in servizio, vandalizzarlo e poi fuggire? Spero e mi auguro che, anche bravate del genere, non passino impunite e che le autorità preposte risalgano agli esecutori di tali barbarie”. (ITALPRESS).

Foto: xb8