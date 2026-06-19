Toscana, nel fine settimana codice rosso per il caldo

FIRENZE (ITALPRESS) – Codice rosso per ondata di calore in Toscana sabato 20 e domenica 21 giugno. Registrati oggi 39 gradi a Scansano e 37 gradi a Firenze. In particolar modo nel capoluogo di regione toscano le temperature restano molto elevate. Alle ore 10:15 di oggi (ora solare) la stazione dell’Orto Botanico aveva già raggiunto 32,7 gradi, mentre alla stessa ora il Giardino di Boboli registrava 31,9 gradi e la stazione di Firenze Università 31,9 gradi. Ieri le massime hanno toccato 37,3 gradi all’Orto Botanico, 36,7 gradi al Giardino di Boboli e 35,3 gradi a Firenze Università, confermando l’intensità dell’ondata di calore che sta interessando la città. La regione Toscana fa sapere che è già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità.

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