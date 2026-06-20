FIRENZE (ITALPRESS) – Tragedia su viale Roma al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove un giovane di 17 anni di Viareggio è morto nello scontro tra un’auto e il suo scooter.

Chi era al volante dell’auto con cui si è scontrato lo scooter sul lungomare, un suv con targa svizzera, è fuggito e al momento risulta irreperibile. A bordo del mezzo a due ruote c’erano due ragazzi, uno dei quali è deceduto. L’altro passeggero sullo scooter, un ragazzo di 18 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero regionale Pegaso, la Croce Bianca di Querceta, la Misericordia di Camaiore Lido, e per i rilevi i Carabinieri. Il corpo del 17enne è stato intanto portato all’obitorio dell’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), a disposizione della Procura di Lucca.

– foto di repertorio IPA Agency –

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