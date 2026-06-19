Friuli Venezia Giulia, Fedriga “Per l’AI servono regole che non frenino lo sviluppo”

TRIESTE (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modello economico e sociale. Un fenomeno che non si può fermare ma che certamente dobbiamo cercare di regolamentare con provvedimenti che, però, non devono essere un freno allo sviluppo dei nostri sistemi. Serve grande equilibrio tra regole e capacità di crescita. Come Regione stiamo investendo risorse significative a supporto dell’innovazione nella consapevolezza che in questo ambito è normale andare incontro anche a esperienze fallimentari”. Lo ha sostenuto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in chiusura di “AImpact”, l’evento dedicato all’intelligenza artificiale, al Digital Marketing e all’innovazione organizzato da Delex Digital in collaborazione con il Polo Tecnologico Alto Adriatico e con il patrocinio di Ditedi, il cluster regionale delle tecnologie digitali.

“In Europa il sostegno all’innovazione presenta caratteristiche molto diverse rispetto, per esempio, agli Stati Uniti dove – ha spiegato Fedriga – i grandi fondi mettono in gioco risorse milionarie e dove è presente un modello di sviluppo che ritiene assolutamente nomale la possibilità che una start-up fallisca senza che questo porti all’esclusione sociale o venga vissuto come qualcosa di inaccettabile”.

“Non sappiamo dove ci porterà l’intelligenza artificiale che sta impattando su tutti i settori. Quello su cui dobbiamo prestare una grandissima attenzione – ha concluso il governatore – è il forte rischio che ricchezza e potere si concentrino nelle mani di pochi in grado di governare lo sviluppo tecnologico”. Al centro oggi di AImpact l’influenza dell’intelligenza artificiale sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sulle nuove opportunità di crescita per studenti e professionisti.

– Foto Regione FVG –

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