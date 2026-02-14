HELSINKI (FINLANDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il gruppo alimentare finlandese Atria giovedì ha registrato vendite nette e un utile operativo rettificato da record per il 2025, citando i guadagni in termini di efficienza nel suo nuovo impianto avicolo nella Finlandia occidentale e l’avvio delle esportazioni di prodotti avicoli in Cina alla fine del 2024 come fattori chiave.

Le vendite nette dell’intero anno di Atria sono aumentate a 1,81 miliardi di euro (circa 2,15 miliardi di dollari USA), con un incremento rispetto a 1,76 miliardi di euro nel 2024. L’utile operativo rettificato è aumentato a 69,9 milioni di euro, dai 65,4 milioni dell’anno precedente.

“Il 2025 è stato un anno solido per Atria e di successo sotto molti aspetti. Sia le vendite nette sia gli utili hanno raggiunto il livello più alto nella storia del gruppo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Kai Gyllstrom in una dichiarazione.

Gyllstrom ha affermato che la performance riflette il miglioramento dell’efficienza nella produzione avicola e la concentrazione delle operazioni nel nuovo stabilimento del gruppo a Nurmo, nella Finlandia occidentale. Ha aggiunto che la forte crescita delle vendite nette nella seconda metà del 2025 e l’avvio delle esportazioni di carne di pollo in Cina alla fine del 2024 hanno sostenuto la redditività.

Atria è una delle principali aziende alimentari nordiche con attività in Finlandia, Svezia, Danimarca ed Estonia.

Il gruppo finlandese ha iniziato a esportare carne di pollo in Cina nel dicembre 2024 dopo aver ottenuto l’approvazione durante la visita nel Paese del presidente finlandese Alexander Stubb. L’azienda ha affermato che la mossa offre un significativo potenziale di crescita, citando l’ampiezza del mercato cinese e la crescente domanda di prodotti proteici importati.

