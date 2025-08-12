Finisce 2-2 l’amichevole fra Monza e Inter, i nerazzurri vincono ai rigori

MONZA (ITALPRESS) – L‘Inter ha vinto ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, l’amichevole giocata questa sera all’U-Power Stadium contro il Monza. Biancorossi avanti poco dopo la mezzora grazie alla rete di Ciurria. Poi, poco prima dell’intervallo, l’autogol di Birindelli ha ristabilito la parità. Nella ripresa, al 7′, il colpo del 2-1 in favore dei nerazzurri, firmato da Francesco Pio Esposito. Quindi, nel finale (all’89’), il pareggio di Azzi. Dopo il triplice fischio dell’arbitro, nei calci di rigore, la vittoria degli uomini di Chivu.
