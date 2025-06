FIRENZE (ITALPRESS) – Da convegni come quello organizzato ieri dal Pd in Parlamento “raccolgo l’idea che la legge toscana” sul fine vita “sia un punto di riferimento a livello nazionale. Tutti sono incuriositi nel capire, nel sapere, nel vedere come è stata approvata e come ha funzionato”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Firenze, parlando della legge sul fine vita approvata nelle scorse settimane dal Consiglio regionale toscano.

“Pensate al caso di Daniele, lo scrittore, poeta, così attento alla vita, che ha fatto quella scelta e nella sua Chiusi qualche giorno fa, accanto ai parenti, agli amici, ha dato seguito con autodeterminazione a quello che riteneva la scelta migliore per sé. Devo dire che mi sembra che sotto questo aspetto la Regione Toscana stia sempre più diventando riferimento per chi vuol procedere con leggi regionali, ma soprattutto per il legislatore nazionale che sono sei anni che ancora non è riuscito a legiferare in merito nonostante la sentenza 242 del 2019” ha concluso Giani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).