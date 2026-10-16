Fincantieri riceve il “Digital Innovation Award” per il progetto Navis Sapiens

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri ha ricevuto il “Digital Innovation Award” per il progetto Navis Sapiens, l’ecosistema digitale innovativo sviluppato insieme a Fincantieri Ingenium, joint venture tra Fincantieri NexTech e Accenture. Il riconoscimento è stato assegnato a Cernobbio nell’ambito della quarta edizione del Digital Innovation Forum, principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle policy per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Navis Sapiens rappresenta un’evoluzione del concetto di nave, concepita come una piattaforma digitale intelligente, connessa e aggiornabile nel corso del proprio ciclo di vita. L’ecosistema consente di integrare nuove funzionalità e servizi nel tempo, tramite piattaforme digitali e Agentiche AI, favorendo il costante aggiornamento delle capacità operative delle unità navali.

La prima nave equipaggiata con Navis Sapiens è stata consegnata all’inizio del 2026 e, entro il 2030, si prevede di estendere la soluzione a oltre 50 navi, tra nuove costruzioni e unità sottoposte a refitting. Il progetto si inserisce pienamente nella strategia di Fincantieri, che ha fatto dell’innovazione uno dei pilastri del Piano Industriale 2026-2030, valorizzando il ruolo del Gruppo come integratore tecnologico globale e leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per la cantieristica del futuro. Il premio è stato ritirato da Marco Sabatini, Chief Technology Officer di Fincantieri NexTech, e Samuele Callegari, Head of Operations di Fincantieri Ingenium.

– foto ufficio stampa Fincantieri –

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