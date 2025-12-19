Finanziaria, via libera all’articolo 4 della legge di stabilità. Schifani: “Diamo un boost alla Zes unica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con il via libera all’articolo 4 della legge di stabilità, la Regione Siciliana rafforza la Zes unica, introducendo ulteriori strumenti di semplificazione amministrativa e incrementando di 10 milioni di euro le risorse destinate al credito d’imposta per le imprese che realizzano investimenti nel territorio regionale. La norma esce migliorata dal confronto con le forze politiche e va incontro alle istanze degli imprenditori che chiedevano un potenziamento al credito d’imposta nazionale. Non appena saranno disponibili le risorse dell’avanzo di amministrazione, all’esito delle parifiche, aumenteremo in modo significativo gli stanziamenti così da consentire il pieno funzionamento della misura”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l’approvazione della norma che istituisce la Super Zes siciliana.

Grazie alla facoltà prevista dalla normativa nazionale sulla Zes unica per il Mezzogiorno, la Regione potrà attivare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali su tutto il territorio siciliano, con esclusione dei procedimenti paesaggistici, ambientali e urbanistici. Le modalità operative saranno definite attraverso protocolli e convenzioni, predisposti dagli assessorati regionali alle Attività produttive, all’Economia e alle Autonomie locali, e sottoposti al parere delle competenti Commissioni dell’Assemblea regionale siciliana.

Un ruolo centrale è attribuito al presidente della Regione, che potrà esercitare poteri di impulso e, nei casi di inerzia amministrativa, anche poteri sostitutivi, garantendo tempi certi e rapidi per la conclusione dei procedimenti, fino alla nomina di commissari ad acta. Sul fronte degli incentivi, la norma prevede l’istituzione, a partire dal 2026, di un Fondo regionale da 10 milioni di euro, destinato a rafforzare le agevolazioni per gli investimenti produttivi, assicurando il raggiungimento del massimale di aiuto consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il Fondo opererà in modo aggiuntivo e sussidiario rispetto agli stanziamenti statali della Zes unica e sarà riservato alle imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia che si impegnino a mantenerla attiva per almeno cinque anni.

“Con la Super Zes siciliana – conclude l’assessore Dagnino – la Regione rafforza il proprio impegno per creare un ambiente più favorevole agli investimenti, ridurre i tempi burocratici e sostenere in modo concreto la crescita economica e occupazionale dell’Isola. Con il via libera dell’Ars alla norma si completa il processo legislativo che il governo ha avviato presentando la proposta lo scorso anno”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).