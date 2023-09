POTENZA (ITALPRESS) – Alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, sono stati firmati dai sindaci i disciplinari di finanziamento, relativi all’annualità 2020 – 2021, dei progetti di riequilibrio ambientale dei Comuni dell’area della Concessione “Gorgoglione”.

I fondi, pari a tre milioni di euro, sono stati ripartiti, in accordo con gli stessi, per un terzo ai Comuni di Corleto, Guardia Perticara e Gorgoglione e per la restante parte agli altri Comuni della Concessione.

“Dieci su 13 Comuni – dichiara l’assessore Latronico – hanno già presentato gli studi di fattibilità sui quali gli uffici regionali hanno fatto un’istruttoria preliminare. Il contenuto di questi progetti va nella direzione di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. Auspichiamo un forte coordinamento degli stessi – ha aggiunto l’assessore – perchè vogliamo favorire la nascita di virtuose occasioni di sviluppo dei territori che hanno contribuito al fabbisogno energetico della nazione”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).

