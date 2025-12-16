Fifa Awards 2025, Gianluigi Donnarumma miglior portiere del 2025

ROMA (ITALPRESS) – Gianluigi Donnarumma miglior portiere del 2025. Il capitano della Nazionale ed estremo difensore del Manchester City (nella prima parte dell’anno ha giocato nel Psg) sarà uno dei premiati nel corso della cerimonia del The Best Fifa Football Awards 2025 in programma oggi a Doha.

Donnarumma ha battuto la concorrenza di Alisson Becker (Brasile, Liverpool), Thibaut Courtois (Belgio, Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco), David Raya (Spagna, Arsenal), Yann Sommer (Svizzera, Inter) e Wojciech Szczesny (Polonia, Barcellona).

A sceglierlo una giuria internazionale composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili e giornalisti, oltre ai voti dei tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della Fifa. Una giuria di esperti ha selezionato una rosa di candidati in base alle prestazioni e ai risultati ottenuti dai portieri tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. Con il Psg il portiere della Nazionale ha vinto campionato, Coppa di Francia e Champions League.

“È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me – le parole di Donnarumma riportate dal sito del Manchester City -. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione”.

“È stato un anno incredibile, che rimarrà a lungo nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025 – ha aggiunto il capitano azzurro -. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City”.

Quest’anno Donnarumma è stato inserito anche nel FifPro Men’s World 11 2025 e ha ricevuto il Trofeo Yashin 2025 durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro.

