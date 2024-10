BARI (ITALPRESS) – L’Università Telematica degli Studi IUL e WindTre Business siglano una collaborazione finalizzata alla promozione di nuove competenze e conoscenze nell’ambito della didattica e della tecnologia.

Fiera Didacta Puglia, alla Nuova Fiera del Levante di Bari dal 16 al 18 ottobre, è il palcoscenico per presentare la nuova partnership tra l’ateneo IUL e uno delle principali aziende di telefonia in Italia. Un’occasione di grande rilievo nel panorama formativo italiano, che permetterà di raccontare questa sinergia tra il mondo scientifico e accademico con quello legato alle telecomunicazioni alla ricerca tecnologica.

Nell’ambito della fiera, l’Università IUL e WindTre hanno organizzato un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale: la macchina a vapore del XXI secolo. Dalla scuola all’impresa”, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale in quattro settori strategici: formazione, ricerca, impresa e pubblica amministrazione.

In quest’ottica di collaborazione e scambio tra ricerca accademica e tecnologica, la partnership si delinea nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti da usare nella formazione e nell’educazione scolastica e universitaria. Un obiettivo congiunto da raggiungere attraverso le competenze specifiche di IUL, da anni impegnata nella realizzazione di percorsi formativi legati al mondo della scuola, e di WindTre Business che sta investendo in maniera sempre più incisiva, nelle nuove tecnologie che oggi guardano al mondo dell’intelligenza artificiale e data analytics.

Durante i tre giorni di Fiera Didacta Puglia, i partecipanti troveranno lo stand realizzato dall’Università IUL e WindTre Business, dove saranno allestiti alcuni demo point per presentare le soluzioni più innovative dedicate alle pubbliche amministrazioni. Come Mobility Data Analytics, il servizio Data Driven per migliorare i servizi ai cittadini e sviluppare strategie mirate; Energy Supervisor, la soluzione per la gestione più efficiente di costi e consumi energetici negli edifici scolastici; l’Aula del Futuro, basata su connettività avanzata, intelligenza artificiale e sensoristica diffusa per rendere più accoglienti e funzionali gli ambienti scolastici ed universitari, e le proposte incentrate sula Robotica come strumento per avvicinare gli studenti alle discipline STEM e agevolare la formazione tecnica.

