MILANO (ITALPRESS) – Fibermind, società del gruppo Maticmind specializzata nella progettazione di soluzioni Ultrabroadband (UBB) e Italtel hanno sottoscritto un accordo quadro per l’acquisizione del ramo di azienda UBB di Italtel da parte di Fibermind. L’oggetto dell’acquisizione è un’unità di business dedicata alla progettazione di reti passive di accesso in fibra ottica in architettura FTTH (Fiber To The Home) e in tecnologia radio FWA (Fixed Wireless Access), che impiega un team specialistico di circa 100 professionisti. L’operazione consentirà al gruppo Maticmind di crescere e rafforzare la propria posizione nel settore. Attraverso Fibermind, infatti, di recente sono stati acquisiti importanti lotti di attività per la progettazione della rete in fibra ottica, sia da Open Fiber sia da Fibercop. Contestualmente all’operazione, Fibermind rileverà da Italtel anche le rimanenti attività di progettazione UBB di cui questa è assegnataria. Questa operazione consentirà a Fibermind di ampliare il business nel settore delle reti UBB, mercato su cui la società si sta affermando come player italiano di riferimento. L’operazione è in perfetta sintonia con il nuovo piano strategico nazionale che punta a implementare l’UBB nel triennio 2023-2026, prevedendo la copertura del Paese con rete fissa a 1 giga, tecnologia FWA e rete mobile 5G sull’intero territorio italiano. Da parte di Italtel, questa cessione è in linea con la strategia di rifocalizzazione sulla trasformazione digitale, sull’offerta di soluzioni per l’integrazione “smart” delle reti, su servizi gestiti e ingegneristici in molteplici ambiti ICT, oltre che sul rafforzamento delle proposizioni verticali dedicate ai settori entreprise e pubblica amministrazione in segmenti quali la cybersecurity, il cloud, l’analytics & automation, l’Iot. Ai fini dell’operazione di acquisizione, è stata costituita da Italtel una newco alla quale verrà conferito il ramo d’azienda UBB e che verrà poi acquisita al 100% da Fibermind. Il closing dell’operazione è previsto tra fine settembre e ottobre, coerentemente con le tempistiche previste dalla normativa Golden Power.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Fibermind –

