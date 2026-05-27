A Palermo nona edizione del Laboratorio sulla redazione di un Business Plan organizzato da Unipa e UniCredit

PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di incontro tra formazione e lavoro, un trampolino di lancio per gli studenti verso scenari che si troveranno ad affrontare quotidianamente a livello occupazionale: all’Università di Palermo, nel dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche di viale delle Scienze (edificio 19), si è tenuta la nona edizione del Laboratorio sulla redazione di un Business Plan, organizzato dall’Ateneo in collaborazione con UniCredit. All’evento hanno preso parte una ventina di studenti, tutti appartenenti al corso di laurea magistrale in Scienze economico-aziendali.

“Crediamo che la formazione universitaria debba necessariamente essere guidata da coloro che, insieme a noi, lavorano nel quotidiano con tematiche che affrontiamo sul piano teorico e necessitano di un atterraggio, attraverso esercitazioni e laboratori concreti, in cui il mondo del lavoro guida i nostri studenti nell’acquisizione delle competenze necessarie che poi spenderanno a livello occupazionale”, sottolinea Marcantonio Ruisi, direttore del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche. Già da tempo, aggiunge, “abbiamo immaginato un laboratorio sul Business Plan: i nostri ragazzi preparano piani di fattibilità d’impresa e le relative presentazioni, dopodiché insieme a UniCredit verifichiamo la bontà dei progetti. I progetti sono già stati inoltrati all’attenzione dello staff UniCredit e valutati: oggi è il momento di ritorno e restituzione in cui i ragazzi, attraverso Role Playing, presenteranno i loro progetti e riceveranno dallo staff suggerimenti, contributi e critiche costruttive”. L’obiettivo, conclude Ruisi, è “rendere i nostri studenti quanto più possibile Reddit Market per il mondo del lavoro: queste sono le competenze maggiormente richieste, ovvero progettazione, possibilità di fundraising, aggancio a linee di finanziamento; oggi tutto ciò è utile non solo per chi vuole lanciare un’idea imprenditoriale, ma per chi all’interno delle aziende andrà a lavorare nell’ambito del reperimento delle risorse finanziarie per sostenere i progetti della Pmi”.

Vincenzo Evola, responsabile Territorial Development di UniCredit Sicilia, evidenzia come “l’obiettivo che ci poniamo è assistere le imprese fin dalla loro nascita, quindi fornire competenze anche agli studenti. Lo facciamo in vari modi: uno dei più importanti è la nostra Banking Academy, che tramite i nostri volontari di competenza fa formazione sul territorio. Oggi siamo qui per stimolare e accrescere le competenze dei nostri studenti: lo faremo sia andando a valutare le idee imprenditoriali degli studenti che presenteranno il laboratorio sia erogando una lezione sull’accesso al credito, per far vedere come la banca guarda le idee imprenditoriali”.

– foto xd8/Italpress –

(ITALPRESS).